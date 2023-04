“Eram filhos únicos”: Prefeito de Blumenau lamenta morte de crianças

Em entrevista dada na manhã desta quinta-feira, o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, disse que as vítimas do matador que invadiu a creche Cantinho Bom Pastor nesta quarta-feira eram todas filhos únicos.

Quatro crianças com idades entre 4 e 7 anos morreram no ataque do criminosos, que segundo a polícia agiu de forma aleatória usando uma machadinha. Investigadores disseram que ele não tinha parentes ou qualquer tipo de ligação com a creche.

As vítimas são três meninos e uma menina: Bernardo Cunha Machado, 5 anos, Bernardo Pabest da Cunha, 4 anos, Larissa Maia Toldo, 7 anos, e Enzo Marchesin Barbosa, 4 anos.

No momento do ataque, as crianças brincavam no parquinho da creche. Uma professora que cuidava dos bebês e preparava para levá-los ao parquinho foi avisada da invasão e teve tempo de fechar a sala de aula para evitar que o matador entrasse.

Logo após o massacre, o suspeito se entregou à polícia. De acordo com as autoridades, o homem de 25 anos já tinha passagem por porte de drogas, lesão corporal e dano.

A polícia ainda investiga se há participação de mais alguém no massacre da creche e se houve algum tipo de motivação desconhecida e organização do crime.