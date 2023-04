Comoção e revolta marcam velório coletivo de vítimas de chacina à creche de Blumenau

Os corpos das quatro crianças vítimas da chacina à creche de Blumenau, em Santa Catarina, são velados desde a noite de quarta-feira (5). Os sepultamentos devem ocorrer ao longo desta quinta-feira (6). Centenas de pessoas comparecem à despedida, que é marcada pelo clima de comoção e revolta pelo crime brutal.

O velório de Larissa Toldo, de 7 anos, Bernardo Cunha Machado, 5, e Bernardo Pabst da Cunha, 4, é realizado na Capela São José, no Centro de Blumenau. Já a cerimônia de Enzo Barbosa, 4, ocorre no Cemitério Salto Norte.

Durante a madrugada de hoje, pais de alunos, demais familiares e amigos e moradores de Blumenau se reuniram na frente da Creche Cantinho do Bom Pastor para fazer uma vigília. Eles prestaram homenagens às vítimas e fizeram uma corrente de orações.

Uma tia de Bernardo Pabst falou brevemente com a imprensa e lamentou a perda tão precoce do menino. “Era uma criança alegre, extrovertida e amada, com pais muito afetivos”, disse ela.

Corpos de vítimas de chacina à creche de Blumenau são velados (Reprodução/NSCTV)

A chacina

O assassino, que tem 25 anos, invadiu a creche na manhã de quarta-feira (5). Depois de cometer a chacina, ele se entregou no Batalhão da Polícia Militar da cidade.

Conforme a Polícia Civil, o rapaz pulou o muro da unidade portando uma machadinha e se dirigiu ao pátio, onde um grupo de crianças estava reunido. Lá, ele as atacou e matou quatro delas e feriu outras cinco.

Quatro dos sobreviventes foram socorridos e levados ao Hospital Santo Antônio, onde permaneciam internados na manhã desta quinta-feira. Eles seguem em observação, mas devem ter alta ainda hoje.

Uma quinta criança que sofreu um ferimento no ombro foi levada ao Hospital Santa Isabel pelos pais. Depois de ser avaliada, ela recebeu alta ainda na tarde de quarta-feira.

Investigação

A Polícia Civil diz que tudo indica que o jovem agiu sozinho. Segundo a corporação, os telefones e redes sociais dele ainda são periciados, mas nenhuma ligação com outra pessoa ou grupo foi descoberta até agora.

“Tudo indica que é fato isolado, não tem relação com outras práticas ou coordenada por jogo, rede social ou ação com criminosos. É uma situação pontual, um caso isolado”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel.

O investigador destacou que a corporação fará uma análise do perfil psicológico do rapaz. “Faremos essa análise para que possamos traçar padrões de comportamento e começarmos a criar uma sistemática em Santa Catarina de perfis comportamentais de criminosos que, eventualmente, praticarem esses ilícitos penais”, destacou ele.

O rapaz deverá responder por quatro homicídios triplamente qualificados, sendo que os agravantes são motivo fútil, meio cruel, contra menor de 14 anos e recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, ele será indiciado por cinco tentativas de homicídio, já que ele feriu outras cinco crianças no ataque.

O detido passará por uma audiência de custódia nesta quinta-feira (6).

