Brasileira pediu socorro antes de cair de prédio na Argentina; suspeito disse em ligação que ela estava ‘alterada’

A modelo brasileira Emmily Rodrigues, de 26 anos, que morreu ao cair do sexto andar de um prédio em Buenos Aires, na Argentina, pediu socorro antes da queda. Gritos dela foram ouvidos durante uma ligação feita pelo empresário Francisco Sáenz Valiente, de 52, ao serviço de emergência. O homem foi preso como suspeito pelo crime.

O áudio, divulgado pelo site G1, mostra quando Valiente ligou para a emergência e pediu ajuda. “Preciso de um policial porque tenho uma garota que está muito alterada”, disse ele. “Alterada em que sentido?”, questionou o socorrista. “Alterada”, ressaltou o empresário.

A conversa continuou, quando o socorrista pergunta se ele conhece a garota em questão. ““Eu a vi hoje. Eu a conheço através de uma amiga. Ela está gritando muito. Ela está como que possuída”, disse Valiente.

No meio do áudio é possível ouvir alguém pedindo socorro. Conforme o site G1, a família de Emmily confirmou que se trata da jovem gritando ao fundo.

Os parentes da jovem estão na Argentina e acompanham as investigações. O corpo dela ainda não foi liberado para o sepultamento, que deve ocorrer em Salvador, na Bahia, mas ainda sem data definida.

A polícia argentina investiga a morte de Emmily como feminicídio. O empresário está preso desde o último dia 30 de março, data em que a modelo caiu do prédio e morreu.

Confira a transcrição do áudio:

Atendente: “Olá, emergências 911″

“Olá, emergências 911″ Francisco: “Oi. Preciso de um policial, porque tem uma garota aqui que está muito alterada”

“Oi. Preciso de um policial, porque tem uma garota aqui que está muito alterada” Atendente: “Uma garota?”

“Uma garota?” Francisco: “Sim”

“Sim” Atendente: “Alterada em que sentido?”

“Alterada em que sentido?” Francisco: “Alterada”

“Alterada” Atendente: “É na capital [Buenos Aires]?”

“É na capital [Buenos Aires]?” Francisco: “Sim”

“Sim” Atendente: “Qual é a rua?”

“Qual é a rua?” Francisco: “[Francisco diz o endereço]. Se você puder vir rapidamente, por favor.”

“[Francisco diz o endereço]. Se você puder vir rapidamente, por favor.” Atendente: “Em qual andar, senhor?”

“Em qual andar, senhor?” Francisco: “Sexto andar”.

“Sexto andar”. Atendente: “Você a conhece?”.

“Você a conhece?”. Francisco: “Eu a vi hoje. Eu a conheço através de uma amiga. Ela está gritando muito. Ela está como que possuída.”

“Eu a vi hoje. Eu a conheço através de uma amiga. Ela está gritando muito. Ela está como que possuída.” Atendente: “Qual o seu nome?”

“Qual o seu nome?” Francisco: “Francisco”

“Francisco” Atendente: “Você é vizinho do local ou dono?”

“Você é vizinho do local ou dono?” Francisco: “Eu sou o dono”

“Eu sou o dono” Atendente: “Tudo bem, Francisco. Ele está em seu apartamento?”

“Tudo bem, Francisco. Ele está em seu apartamento?” Francisco: “Calma! [ele diz a Emmily e a ligação encerra].

Relembre o caso

De acordo com a mídia argentina, a polícia teria recebido uma ligação na manhã do dia 30, na qual foi informada que uma jovem alterada havia se jogado do sexto andar. Quando chegaram ao local, policiais e bombeiros encontraram Emmily nua no chão.

A vítima chegou a ser levada com vida para o hospital, mas não resistiu e morreu no caminho.

Os vizinhos contaram que o dono do apartamento costumava dar festas, normalmente com “música alta e gritaria”.

Ainda segundo os jornais argentinos, no dia da tragédia Emmily jantou com o empresário e outros amigos. Em seguida, ela e pelo menos outras duas mulheres - uma brasileira e uma argentina - foram até o apartamento de Valiente, que está atualmente preso e foi indiciado por homicídio.

A Justiça argentina mantém o caso em sigilo e ainda não divulgou provas ou hipóteses.

O que disse o suspeito?

Segundo Valiente, Emmily se aproximou de uma janela que dá para a rua e tentou abri-la, mas não conseguiu. Ela, então, tentou uma outra janela, que dá para um pátio interno, e se jogou.

No interior do imóvel, os investigadores encontraram garrafas de bebidas alcoólicas. O apartamento tinha diversos quartos e em todos foram encontradas roupas íntimas femininas. As camas também estavam desarrumadas.

