Ataque em Blumenau: o que ainda falta explicar sobre o massacre na creche

A polícia já tem dados para reconstituir todo o ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, onde um homem matou quatro crianças a golpe de machadinha e feriu outras mais, e também já tem o preso em custódia, mas ainda há elementos que ainda intrigam os investigadores.

Não há motivo aparente para o ataque. O jovem de 25 anos que cometeu os homicídios não tinha nenhum tipo de ligação com a escola, nem parentes ou conhecidos ali, e cometeu os crimes de forma aleatória.

Por isso, a motivação do crime ainda não está clara. O delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, disse que o criminoso teve uma crise psicótica e isso teria motivado o crime, mas a polícia está investigando celulares e objetos pessoais para tentar descobrir se há algum tipo de influencia externa ou de jogos. Como o criminoso se recusou a falar durante a audiência de custódia, nesta quinta-feira, nada há mais informações sobre ele. Nesta linha de raciocínio, busca-se saber também se há mais algum envolvido e se houve preparação do ataque, ou seja, premeditação.

Segundo a polícia, as armas do crime já foram encontradas: uma machadinha e um canivete, usados para atingir as crianças sobretudo na cabeça e no pescoço. Ao fim do ataque, ele procurou o batalhão da polícia militar da região e se entregou sem dar muitas explicações.

Também descobriram que o autor do crime já tinha antecedentes criminais, entre eles por ter esfaqueado seu padrasto e ferido um cão em março de 2021. Ele também se envolveu em brigas em casas noturnas e já foi detido portando cocaína.

Por enquanto, ele foi autuado por homicídio triplamente qualificado e quatro tentativas de assassinato.

A Justiça deve pedir a prisão preventiva do acusado até o julgamento.