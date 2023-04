Veja o que se descobriu sobre o passado do homem que atacou creche de SC Foto ilustrativa - Pixabay - Porqi

Além de protagonizar o ataque a uma creche de Blumenau (SC), que resultou na morte de 4 crianças, além de deixar outras 5 feridas, L.H.L, de 25 anos, — como foi descrito o criminoso — já possui histórico policial.

Há exatos dois anos, em março de 2021, segundo a Polícia Civil, o sujeito atacou e esfaqueou o padrasto, além de atingir um cão que estava no local. Na ocasião, L.H.L teria invadido a residência da vítima.

Além deste caso, o autor do ataque à creche de SC ainda possui outras anotações policiais. Uma delas em 2016, após se envolver em uma briga em uma casa noturna e outra na metade do ano passado, na qual foi abordado por policiais e identificado que estava com cocaína.

Sobre o ataque à creche de Blumenau (SC)

Atenção! Reforçamos que o conteúdo descrito a seguir pode conter detalhes que despertam gatilhos emocionais. Recomendamos cautela durante a leitura.

Após invadir o centro educacional, o criminoso utilizou uma machadinha para ferir os pequenos estudantes, que têm entre 4 e 7 anos, resultando na morte de parte deles. Pouco tempo depois, ele escapou do local e se entregou em uma delegacia e terminou preso.

Como se pode notar, ao longo do conteúdo a imagem e identidade do agressor não foram exibidas, uma vez que estudiosos afirmam que dar visibilidade a tais sujeitos podem ser encarados como um “troféu” sobre suas ações.

Com informações do portal UOL.

+ Inclua estes conteúdos em sua lista de leitura e entenda mais sobre o caso: