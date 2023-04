Vacina bivalente contra covid-19 chega a mais grupos prioritários nesta quarta-feira na cidade de São Paulo

A vacina Pfizer bivalente contra a covid-19 passou a ser disponibilizada a novos grupos prioritários na cidade de São Paulo nesta quarta-feira (10). São eles: profissionais da saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas com comorbidades.

Até então, a bivalente já estava liberada para grávidas e puérperas, pessoas com mais de 60 anos, residentes em Instituições de longa permanência, funcionários destes estabelecimentos, pessoas com imunossupressão e indígenas com mais de 12 anos.

Podem receber a vacina as pessoas destes grupos que completaram o esquema básico ou que já receberam doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses da dose mais recente recebida.

Vacina para todos

Com outros imunizantes (monovalentes), a vacinação contra covid-19 segue disponível para todas as faixas etárias a partir dos 6 meses de idade. A primeira dose de reforço (1ª DR) é aplicada a partir dos três anos e a segunda dose de reforço (2ªDR) em toda a população acima de 18 anos de idade, sempre respeitados quatro meses de intervalo. Também a partir dos 18 anos está disponível a terceira dose de reforço (3ª DR) para pessoas imunossuprimidas.

Confira os horários de funcionamento das unidades onde a vacinação é realizada:

UBSs (Unidades Básicas de Saúde): Vacinação crianças, adolescentes e adultos - das 7h às 19h;

AMAs/UBSs Integradas: Vacinação crianças, adolescentes e adultos - das 7h às 19h;

Megaposto: Vacinação adolescentes e adultos - das 8h às 17h.

LEIA TAMBÉM: