Uso de máscaras não é mais obrigatório para todos nos serviços de saúde de SP; veja quem deve usar

O uso de máscaras deixou de ser obrigatório nos serviços de saúde da cidade de São Paulo. Conforme a prefeitura, a medida segue uma recomendação da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aquelas pessoas que não apresentam sintomas respiratórios. Já os pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19 devem manter o uso da proteção.

“A recomendação segue para pacientes suspeitos ou confirmados para covid-19, seus acompanhantes e pessoas que tiveram contato próximo com caso diagnosticado da doença. A recomendação se mantém, ainda, para profissionais dos serviços de saúde, visitantes, acompanhantes, entre outros, nas áreas de internação, por profissionais que fazem a triagem de pacientes e por profissionais no contexto das medidas de precaução padrão, dependendo da especificidade da doença do paciente”, informou a Secretaria Municipal da Saúde.

A medida passou a valer na terça-feira (4). A prefeitura destacou que o fim da obrigatoriedade também ocorreu por conta do avanço da vacinação contra a covid-19 entre a população.

Conforme a determinação da Anvisa, que foi divulgada na última segunda-feira (3), o uso de máscaras deve ser mantido pelos seguintes grupos: