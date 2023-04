Quem são as vítimas do ataque à creche em Blumenau?

A lista de mortos no ataque a uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, nesta quarta-feira (5), foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros. Quatro crianças foram mortas.

As vítimas fatais são:

Bernardo Cunha Machado, de 5 anos

Bernardo Pabest da Cunha, de 4 anos

Larissa Maia Toldo, de 7 anos

Enzo Marchesin Barbosa, de 4 anos

Feridos

Em nota, o Hospital Santo Antônio disse que recebeu quatro crianças feridas, sendo dois meninos e duas meninas.

Os quatro estão em observação e tiveram que levar pontos devido aos ferimentos.

O ataque

De acordo com a polícia, um jovem de 25 anos invadiu a Cantinho Bom Pastor, uma unidade particular, na manhã desta quarta armado com uma machadinha e cometeu a chacina.

O matador se entregou no Batalhão da Polícia Militar da cidade momentos depois do ataque.

O delegado geral de polícia de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, disse que os investigadores estão investigando telefones e computadores do acusado para saber se há mais alguém envolvido na chacina.

A escola foi evacuada e todas as crianças foram retiradas do local pela polícia e entregue aos pais.

