Pais de Madeleine McCann abrem se manifestam após teste de DNA de jovem que dizia ser menina desaparecida

Julia Wendell, que afirmava ser Madeleine McCann ou outra criança raptada, finalmente recebeu testes de DNA que afirmam sua nacionalidade Polonesa e negam a teoria de que ela foi traficada para o país na infância.

Agora, a jovem de 21 anos voltará para a pátria e viverá com seu pai, já que não deseja mais ter contato com a sua mãe. Ela estava aguardando as investigações na Califórnia, depois de receber ameaças de morte.

Foto: Instagram @iammadeleinemccan

De acordo com o The Mirror, após a polemica ganhar um desfecho, Kate e Gerry McCann abriram o jogo por meio de um comunicado, falando pela primeira vez sobre o caso.

“Existe alguma chance de nos atualizar? Tem havido muita mídia sobre uma garota alegando ser Maddie e DNA sendo feito? É possível deixar seus seguidores saberem o que está acontecendo?”, comentou uma seguidora da página do Facebook que divulga informações sobre o caso de Madaleine.

Os representantes de Kate e Gerry emitiram um comunicado ontem à noite, dizendo que “Não há nada a relatar neste momento. Se e quando houver, virá da Polícia Metropolitana”, reforçando que o caso continua aberto e que seu apoio são as autoridades.

Madeleine desapareceu pouco antes de completar 4 anos de idade de um quarto de resort na Praia da Luz, em Portugal, em 2007. Ela dormia com os dois irmãos gêmeos e nada aconteceu com eles.

