“Nunca imaginei ver isso na vida”: crianças atacadas em creche brincavam no parquinho

Segundo o tenente-coronel Diogo de Souza Clarindo, que atendeu o chamado da creche em Blumenau, havia pelo menos 40 crianças no local no momento do ataque, a maioria na faixa de 4 a 7 anos, e muitas brincavam no parquinho na hora que o jovem de 25 anos invadiu a escola com uma machadinha na mão e passou a desferir golpes nas crianças.

O policial disse que o matador não tinha nenhum parente na escola e nenhuma ligação com o local e passou a atacar as vítimas de forma aleatória. “Ele pulou o muro com a machadinha e desferiu golpes na região da cabeça, o que levou as crianças ao óbito”, disse Clarindo, que é comandante do Batalhão de Bombeiros Militar de Blumenau.

O assassino se entregou logo após o crime, mas não sem antes matar quatro crianças e deixar muitas outras feridas.

A chacina só não foi maior porque uma professora correu para trancar a porta da sala onde estavam os bebês e evitar que o matador invadisse o local. “Aquela cena que você nunca imagina ver na vida”, disse Simone Aparecida Camargo.

Simone se preparava no momento do ataque para levar os bebês para tomar sol no pátio, quando foi alertada por outra professora sobre a invasão. A versão dela é que o matador tinha roubado um posto de gasolina e invadiu a escola para se esconder e que ele tinha mais de uma arma branca, além da machadinha usada nas mortes.