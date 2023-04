Morador de rua encontra recém-nascido abandonado em lixeira no litoral de São Paulo

Recém-nascido é resgatado de lixeira em Bertioga, no litoral de São Paulo (Reprodução/Instagram)

Um morador em situação de rua encontrou um recém-nascido abandonado em uma lixeira, em Bertioga, no litoral de São Paulo. O homem contou que procurava recicláveis, quando percebeu que o bebê se mexia. Ele o levou até um hospital na cidade, que prestou os devidos socorros.

O recém-nascido foi resgatado na segunda-feira (3) na Praça Vicente Molinari. No hospital, a criança foi avaliada pelo médico Bruno Chehade Pereira que, em postagem nas redes sociais, falou sobre o estado de saúde do bebê.

“Essa noite durante meu turno de trabalho no Hospital de Bertioga deu entrada na unidade um recém nascido abandonado em uma lixeira da cidade resgatado por um morador de área livre. Graças ao ótimo trabalho de toda nossa equipe, ele recebeu todos os cuidados necessários no momento do acolhimento e agora encontra-se em estado estável, sem risco de vida. É impossível não se emocionar em uma situação dessas, são momentos como esse que tornam essa profissão tão especial. Mais uma vida salva”, escreveu.

Segundo o médico, o recém-nascido pesou 1,8 kg e ainda estava preso à placenta pelo cordão umbilical. A estimativa é que ele tinha nascido há cerca de 2 horas quando foi encontrado.

A Prefeitura de Bertioga destacou o Conselho Tutelar da cidade e demais órgãos municipais acompanham o caso.

“A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda informa que a equipe técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Ministério Público (MP) já foram acionados”, diz a nota da prefeitura.

A Polícia Civil também informou que investiga o abandono do recém-nascido.

