Hoje é dia de Mega-Sena de R$ 37 milhões

Atenção, apostadores de plantão, hoje é dia de Mega-Sena milionária. O apostador que acertar os seis números sorteados pela Caixa Econômica Federal a partir das 20h pode levar para casa o prêmio, que é estimado em R$ 37 milhões.

As apostas devem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 4,50.

O sorteio da Mega e de todas as demais loterias da Caixa é feito em São Paulo, a partir das 20h, no Espaço da Sorte.

Sorteio de sábado

No sorteio do último sábado, a sorte não bateu na porta de ninguém e o prêmio acabou acumulando.

Quem chegou mais perto de por as mãos nesse prêmio foram 109 apostas que bateram na trave. Elas acertaram cinco dos seis números sorteados e cada um levou para casa R$ 21.479,95.

Na faixa da quadra, 5.186 apostas ganharam R$ 644,95 cada uma.

Lotofácil de terça-feira teve dois apostadores de São Paulo

Dois apostadores do estado de São Paulo, um da capital e outro de Itapetininga, estiveram entre os ganhadores do sorteio da Lotofácil de ontem. Os demais ganhadores são de Nova Venecia, no Espírito Santo, e Anápolis, em Goiás.

Cada um dos ganhadores levou para casa R$ 1.146.174,41.