Fake news: após chacina em Blumenau, autoridades desmentem ataques a outras escolas da região

Após a chacina em uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, nesta quarta-feira (5), notícias falsas começaram a circular nas redes sociais. Segundo os relatos mentirosos, outras escolas da região também teriam sofrido atentados.

Diante dos boatos, a PM (Polícia Militar) e as prefeituras dos municípios negaram qualquer outra ocorrência além da registrada na unidade Cantinho Bom Pastor.

Segundo o “NSC Total”, o 7º Comando Regional da PM confirmou, em nota enviada à reportagem, que os boatos sobre novos ataques em escolas da região são inverídicos.

O delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, também informou que este é um caso isolado. A corporação é responsável pela investigação do caso.

Na cidade de Blumenau, as aulas foram suspensas nas escolas municipais e estaduais. Já em Gaspar, cidade vizinha alvo de boatos, as atividades escolares estão mantidas.

A chacina

De acordo com a polícia, um jovem de 25 anos invadiu a Cantinho Bom Pastor, uma unidade particular, na manhã desta quarta armado com uma machadinha e cometeu a chacina.

O matador se entregou no Batalhão da Polícia Militar da cidade momentos depois do ataque.

O delegado geral de polícia de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, disse que os investigadores estão investigando telefones e computadores do acusado para saber se há mais alguém envolvido na chacina.

A escola foi evacuada e todas as crianças foram retiradas do local pela polícia e entregue aos pais.

LEIA TAMBÉM: