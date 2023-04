Empresário Thiago Brennand pede à Justiça a revogação de pedidos de prisão para voltar ao Brasil

O empresário Thiago Brennand, que responde por crimes sexuais, lesão corporal, tortura e cárcere privado, quer voltar ao Brasil, sem ser preso. A defesa dele pediu à Justiça a revogação dos pedidos de prisão expedidos contra o homem, que segue nos Emirados Árabes. A previsão é que ele retorne na quinta-feira (6).

Brennand é investigado por oito crimes, sendo que se tornou réu em seis processos. Em quatro deles, teve a prisão preventiva decretada. Conforme reportagem da TV Globo, o empresário quer voltar ao Brasil e está disposto a entregar seu passaporte à Polícia Federal, mas em contrapartida não quer ser preso e quer que seu nome seja retirado da lista de procurados da Interpol, a polícia internacional. A Justiça ainda analisa o pedido feito pelos advogados do empresário.

O empresário foi considerado foragido pelas autoridades brasileiras e acabou preso pela Interpol, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, em outubro do ano passado, mas pagou fiança e foi solto. Em novembro, a embaixada brasileira em Abu Dhabi formalizou às autoridades locais o pedido de extradição, mas até agora ele não retornou ao país.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo destacou que Brennand é considerado foragido. “A Polícia Civil informa que o suspeito citado é considerado foragido após a decretação dos mandados de prisão pela Justiça”, destacou o órgão.

Atualmente, o empresário responde a processos pelos seguintes casos:

Agressões contra o filho

Além disso, um ex-motorista de Thiago Brennand diz que ele também agredia o próprio filho e até chegou a usar uma máquina para dar choques no garoto. A denúncia foi feita ao programa “Fantástico”, da TV Globo.

Conforme o relato dele, a violência contra o menino, atualmente com 17 anos, ocorreu quando ele tinha entre 5 e 6 anos. “Teve uma época que eu tive que esconder uma máquina de choque porque ele batia no menino. Pegava o choque, ficava dando nele”, disse o ex-funcionário, que não foi identificado.

Mas as agressões não paravam por aí. “Tudo que não agradava o pai, o pai agredia ele. Várias agressões, muitas, dar porrada, cotovelada”, disse o ex-funcionário, que foi questionado se presenciou algumas das situações. “Na minha frente, várias vezes. Ele se irritava, do nada. Se o menino não comesse o macarrão que ele queria, ele batia no menino”, lembrou.

O adolescente é o único filho de Brennand, que se separou da mãe dele quando ainda tinha pouco mais de dois anos. A família vivia em Pernambuco e, depois do rompimento, o garoto passou a morar com o pai. Segundo o “Fantástico”, a mãe tentou por várias vezes obter a guarda na Justiça, mas nunca conseguiu.

O ex-motorista prestou depoimento ao Ministério Público de São Paulo como testemunha. Ele contou, ainda, que o empresário chegou a ameaçar estuprar a filha dele.

Ainda conforme a reportagem, as autoridades já investigam as denúncias de agressão do empresário contra o próprio filho.

