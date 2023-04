“Vieram para cima de mim”, diz modelo sobre agressão que sofreu ao sair de boate em Goiânia

A modelo e empresária Ana Carolline Viana de Carvalho, de 25 anos, denuncia que foi agredida por três mulheres ao sair de uma boate, em Goiânia, Goiás. Segundo ela, a confusão começou dentro do estabelecimento, depois que uma amiga pediu uma cadeira ao grupo. O trio teria se exaltado e acabou sendo retirado do local pelos seguranças. Porém, teria ficado do lado de fora e atacado a modelo enquanto ela ia embora.

“Minha amiga pediu uma cadeira e elas estavam dançando, não estavam sentadas. Elas foram muito grosseiras, começaram a xingar, a me insultar. Jogou bebida na minha cara, puxou meu cabelo, que estava de mega hair. Nessa hora, os seguranças viram e as expulsaram. Elas esperaram eu sair da boate, horas depois, e já vieram para cima de mim”, contou a jovem em entrevista ao site G1.

O caso ocorreu no último dia 31, quando Ana Carolline estava na boate com amigas. Em depoimento à polícia, ela contou que estava em um camarote da boate, que fica no Setor Marista, junto com dois casais e uma amiga. Em um camarote ao lado, estavam um grupo de quatro mulheres e três homens.

A modelo relatou que tudo começou depois que uma amiga se aproximou do camarote vizinho e pediu uma cadeira. Uma das envolvidas na briga não teria gostado, jogou uma bebida no rosto de Ana Carolline e puxou o cabelo dela. Como usava um mega-hair, teve o aplique arrancado.

“Ela enrolou a mão no meu cabelo e puxou. A única coisa que eu fiz foi apertar a mão dela para ela me soltar e eu tenho unha bem grande, então, pode ser que tenha arranhado ela. Ela puxou meu cabelo e os seguranças viram, me apoiaram e colocaram elas para fora. Enquanto eles estavam expulsando elas, uma delas até agrediu uma das seguranças e a polícia foi chamada”, contou a jovem.

Assim, a segurança da boate pediu que três mulheres envolvidas na confusão fossem embora. Já a modelo seguiu no local até a madrugada do dia 1º. Quando ela ia embora, foi surpreendida pelo trio e atacada na frente do estabelecimento.

A modelo ficou com vários arranhões e marcas de unhas pelo corpo. Além do aplique já que já tinha sido arrancado, ela contou à polícia que perdeu uma unha durante as agressões e afirmou que não foi morta por ter sido ajudada pelos seguranças da boate.

Conforme a reportagem do site G1, o advogado Lucas Marcelo, que faz a defesa de Daiane Pereira da Silva, Daniela Seba e Rafaela Gayer, que são as três suspeitas de envolvimento na briga, afirmou que houve lesões corporais de ambas as partes.

O advogado destacou que suas clientes também foram agredidas pela modelo. Daiane também sofreu lesões e passou por exame de corpo de delito. Além disso, a jovem recebeu uma ligação depois da confusão sendo ameaçada.

O caso foi registrado no 8º Distrito Policial de Goiânia. A polícia ainda não divulgou detalhes sobre as investigações.

