Vídeo mostra onças-pintadas e melhores momentos de animais na Amazônia

A Amazônia é o lar de muitos animais, inclusive da onça-pintada, o maior felino das Américas, que pode ser flagrado livre em seu habitat.

Essa semana, câmeras em uma base de observação na Pousada Thaimaçu, em Jacareacanga, no Pará, flagraram cenas impressionantes.

“A turma da floresta veio para alegrar o dia! Esses são os melhores momentos das nossas câmeras na Amazônia, em nossa base na Pousada Thaimaçu! Entre a diversidade da fauna, registramos onças-pintadas, lontra, pavãozinho-do-pará, o gigante tatu-canastra e até uma paca se assustando com morcego e pulando na água!”, escreveram junto com as imagens.

Confira o vídeo a seguir:

Além dessas imagens, outro flagra se tornou notícia essa semana depois que a uma equipe da Polícia Militar Ambiental se deparou com esse felino imponente realizando a fiscalização dos rios Paraná e Ivinhema.

Na gravação, uma onça-pintada adulta foi filmada observando os militares. O animal ficou algum tempo encarando as pessoas e depois embora, segundo o portal Midia Max.

O momento foi muito esperançoso, uma vez que a equipe havia encontrado um cervo-do-pantanal, macho e adulto, boiando morto no rio.

A equipe não conseguiu determinar o que causou a morte do cervo, mas ele já estava no local por pelo mínimo dois dias.

Com esse trabalho, os policiais buscam encontrar material ilegal, principalmente de pesca, que podem ser prejudiciais para a fauna local. Nessa ocasião, eles retiraram dos rios uma rede de pesca, cinco boias e 17 anzóis de galho, que são proibidos para a pesca.

