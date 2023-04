VÍDEO: Brasileira é vítima de xenofobia e atacada com socos e chutes nos EUA: “Toda machucada”

A brasileira Raíssa Garcia, de 36 anos, que mora nos Estados Unidos com os dois filhos, foi vítima de xenofobia enquanto dirigia por uma rua na cidade de Framingham, em Massachusetts. Um vídeo mostra o momento em que ela foi atacada com socos e chutos pela norte-americana Michelle Milburn, de 45 (veja abaixo). A agressora chegou a ser detida, mas pagou fiança no valor de R$ 12,6 mil e foi liberada.

O caso aconteceu na última quarta-feira (29). Raíssa contou em depoimento à polícia que estava dirigindo, quando a norte-americana se aproximou em outro veículo e passou a xingá-la e a dizer que ela deveria “voltar para seu país”. Em seguida, ela parou o carro na frente do de Raíssa e, ao descer, a brasileira foi agredida.

“Aí comecei a falar com ela em inglês. Perguntei porque ela estava mandando eu voltar para o meu país e o que eu tinha feito para ela. Acrescentei que eu estava dirigindo corretamente, com o documento necessário. Ela só me respondeu: ‘Você precisa voltar”, contou a brasileira em entrevista ao jornal “O Globo”.

Por conta das agressões, Raíssa perdeu um dente, deslocou um braço e ainda ficou com várias lesões no rosto. Ela relatou que, além de ser forte, a agressora ainda portava um canivete ou punhal.

“Estou toda machucada porque, além de tudo, também sofro de fibromialgia crônica. Estou sem condições de trabalhar e meus filhos estão com medo de irem à escola. A voz daquela mulher ecoa na minha mente o tempo todo falando aquilo que ela repetia para mim. Minha vida não está normal. Ando na rua sentindo que tem alguém me vigiando e falando alguma coisa e, desde aquele dia, não consigo dormir mais”, contou Raíssa.

“Eu vou me recuperar, sou uma mulher forte. Mas acho que vai demorar muito tempo. Estou tomada por uma sensação de impotência muito grande porque foi uma violência gratuita. Ela julgou que eu não era americana. Ela não esperou eu trocar uma palavra sequer”, lamentou a vítima.

Busca de futuro melhor

Raíssa contou ao “O Globo” que se mudou em 2018 com os dois filhos para os Estados Unidos em busca de um futuro melhor. Lá, são apenas os três, sem mais parentes. Além das agressões físicas que sofreu, a mulher contou que também tem sido alvo de comentários maldosos nas redes sociais e que alguns afirmam que ela “deveria ter apanhado até morrer”.

“Tiveram muitos comentários negativos vindos de pessoas que nem conheço. Uns falavam que eu provoquei a situação, outro dizia que eu deveria ter apanhado até morrer. Na polícia, fui informada que todas essas pessoas serão arroladas no processo como crime de ódio. Quem faz esses comentários também está cometendo um crime. As pessoas precisam entender que internet não é terra sem lei”, contou a brasileira.

