Parentes e amigos de brasileira que caiu de prédio na Argentina levantam hipótese sobre o caso; vítima tinha lesões pelo corpo

Parentes e amigos da modelo brasileira Emmily Rodrigues, que morreu ao cair do sexto andar de um prédio em Buenos Aires, na Argentina, acreditam que a jovem possa ter sido vítima de feminicídio.

O advogado da família, Ignacio Trimarco, afirmou ao “Globo” que seus clientes não acreditam que a jovem de 26 anos tenha cometido suicídio, mas sim que ela tenha sido vítima de um homicídio. O principal suspeito é o empresário Francisco Saenz Valiente, proprietário do apartamento onde a modelo estava e atualmente preso.

“A polícia está realizando autópsia do corpo e colhendo informações contidas no celular do suspeito, além de gravações de câmeras de segurança da redondeza para reconstruir as cenas do que aconteceu naquela noite. Já foi constatado que a vítima tinha lesões por todo o corpo, no dorso, nas mãos, e a polícia tenta saber se são marcas de luta”, afirmou Trimarco à reportagem.

Relembre o caso

De acordo com a mídia argentina, a polícia teria recebido uma ligação na manhã da última quinta-feira (30) na qual foi informada que uma jovem alterada havia se jogado do sexto andar. Quando chegaram ao local, policiais e bombeiros encontraram Emmily nua no chão.

A vítima chegou a ser levada com vida para o hospital, mas não resistiu e morreu no caminho.

Os vizinhos contaram que o dono do apartamento costumava dar festas, normalmente com “música alta e gritaria”.

Ainda segundo os jornais argentinos, no dia da tragédia Emmily jantou com o empresário e outros amigos. Em seguida, ela e pelo menos outras duas mulheres - uma brasileira e uma argentina - foram até o apartamento de Valiente, que está atualmente preso e foi indiciado por homicídio.

A Justiça argentina mantem o caso em sigilosa e ainda não divulgou provas ou hipóteses.

O que disse o suspeito

Segundo Valiente, Emmily se aproximou de uma janela que dá para a rua e tentou abri-la, mas não conseguiu. Ela, então, tentou uma outra janela, que dá para um pátio interno, e se jogou.

No interior do imóvel, os investigadores encontraram garrafas de bebidas alcoólicas. O apartamento tinha diversos quartos e em todos foram encontradas roupas íntimas femininas. As camas também estavam desarrumadas.

LEIA TAMBÉM: