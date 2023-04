O que aconteceu com a jovem encontrada desfigurada em São Paulo?

Uma jovem de 24 anos perdeu os dentes, ficou com o rosto desfigurado e teve o braço e a clavícula quebrados em Cotia, em São Paulo. O caso aconteceu na manhã do dia 29 de março e foi contado pelo “Globo”.

Familiares e amigos acreditam que Mikaeli Gonçalves foi vítima de um ataque violento quando ia trabalhar.

A jovem mora no bairro Caucaia do Alto, onde o incidente acontecer. Para chegar até uma estrada de terra, onde pega uma van para ir trabalhar, a jovem costuma seguir um atalho para “cortar caminho”. É preciso passar por uma trilha cercada por mato. Mais à frente, há uma via coberta por pedras ao lado do trilho do trem.

Mikaeli diz não se lembrar dos acontecimentos que culminaram em seu atual estado de saúde. Suas últimas lembranças são apenas a caminhada que fazia e a chegada do trem.

Ela e família acreditam em um ataque violento pelas costas.

Investigação

A Secretaria de SSP-SP (Segurança Pública de São Paulo) informou, em nota, que a ocorrência foi registrada como lesão corporal no 1º DP (Distrito Policial) de Cotia, onde o caso é investigado.

Agentes estão realizando o levantamento de imagens e buscam testemunhas. A vítima prestará depoimentos assim que receber alta hospitalar.

