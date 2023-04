O que acontece com jovem que dizia ser Madeleine McCann após resultados de DNA

Julia Wendell, que alegou ser Madeleine McCann ou outra criança raptada e traficada para a Polônia, finalmente recebeu seus resultados de teste de DNA, que não foram favoráveis.

De acordo com a Sky News, a jovem de 21 anos passou por um teste de ancestralidade para validar suas afirmações, que não indicou nenhuma relação com Madeleine.

“Os resultados do teste de Julia chegaram. (...) Os resultados do teste falam sobre as origens da raiz de Julia. Os resultados do teste revelaram que ela é 100% de coração polonês, com influência insignificante da Lituânia e da Rússia. Os resultados do teste de DNA não mostraram nenhuma conexão com raízes britânicas ou mesmo alemãs”, escreveu sua representante Fia Johansson.

A investigadora assumiu que a jovem estava muito confusa, pois tinha muitas perguntas não respondidas sobre sua infância e realmente acreditava que poderia ser Madeleine.

Julia agora deixa a Califórnia, lugar em que morou com Fia após receber ameaças de morte, e volta a morar com o seu pai, segundo a própria representante.

