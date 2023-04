“Nu com a sogra”: Esposa volta para casa flagra marido estuprando sua mãe

Uma mulher cujo nome não foi divulgado disse na Delegacia Regional de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, que flagrou o marido estuprando sua mãe (dela) no último domingo.

De acordo com seu relato, ela estava em um bar com o padrasto bebendo quando começou a passar mal e resolveu pegar um carro de aplicativo para voltar para casa. Ela não era esperada naquele horário e disse que ao chegar em sua casa encontrou o marido nu ao lado de sua mãe, que assustada pedia socorro.

Os vizinhos já tinham ouvido os gritos de socorro da idosa e haviam acionado a polícia, que chegou em seguida. Quando os agentes entraram, a vítima contou que foi asfixiada com um travesseiro pelo genro e agredida a socos para não resistir ao estupro. Na luta, ela acabou se cortando em cacos de vidro. Os policiais constataram que ela tinha sangramentos na boca e no braço.

Com a chegada da polícia, o marido estuprador saiu correndo e tentou se esconder, mas com o auxílio da esposa os agentes o encontraram debaixo da caixa d´água da residência, na laje de cima. Ele foi preso e levado para delegacia, onde foi autuado e encaminhado para o presídio local. Ele responderá por estupro de vulnerável, cuja pena é de 8 a 15 anos de prisão, de acordo com o Código Penal Brasileiro.

A idosa foi levada para o Hospital Alceu Melgaço para atendimento e depois encaminhada à Delegacia de Barra de São Francisco para prestar depoimento e registrar Boletim de Ocorrência. Os nomes do acusado e do bairro onde ocorreu o crime não foram divulgados pela polícia para preservar a identidade da vítima.