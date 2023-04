Mulher que vive trisal no Ceará revela dinâmica no Dia dos Namorados; confira

A influenciadora Lary Ingrid, de 27 anos e que vive um trisal com dois homens em Fortaleza, no Ceará, deu uma entrevista ao programa “Se Liga”, da TV Verdes Mares, em detalhou a relação a três.

Quando perguntada quem prefere ficar com ela no dia dos namorados, a jovem respondeu: “Quando os dois querem, a gente fica com os dois”, disse a influenciadora, segundo reproduziu o “G1″.

Lary mantém há um ano a união simultânea com Ítalo Silva, de 25 anos, e João Victor, de 18 anos. Ela tem um filho com cada um dos esposos, além de outros dois de um relacionamento anterior. Lary já tinha uma relação estável de quase oito anos com Ítalo. João Victor entrou depois.

Ainda da entrevista, ela disse que cada um dos parceiros tem um jeito diferente. João Victor é tido como mais carinhoso, mas também mais briguento. Já Ítalo é quem ela considera que dá mais presentes e quem gosta mais de cuidar da casa.

Vantagens do trisal

Mesmo sem papel passado, Lary cita as vantagens de conviver com dois companheiros. Segundo ela, são duas pessoas para lavar as louças e arrumar a casa para ela.

Brincadeiras à parte, ela cita a melhoria em sua saúde mental. “Não tenho mais depressão, não tenho mais tempo para ter depressão. São maridos.”

Lary assumiu ainda que já foi traída pelos dois homens e que não aceita que eles tragam outras mulheres para a relação, mas um terceiro homem seria bem-vindo.

