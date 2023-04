Médico diagnostica bebê com infecção urinária tratável e criança morre em casa; entenda

Uma menina de 1 ano e 3 meses morreu após receber atendimento médico e ter sido mandada de volta para casa apenas com a prescrição de analgésico e antitérmico. O caso aconteceu na Inglaterra e foi contado em detalhes pela “Crescer”.

Evie Crandle ficou letárgica, apresentou lábios azulados, febre e frequência cardíaca acima da normal. Seus pais, Sam e Phil, decidiram levá-la ao pronto-socorro. Lá, o médico disse que ela, provavelmente, tinha uma infecção urinária tratável.

No entanto, a menina piorou e morreu de sepse, uma infecção atinge a corrente sanguínea e se espalha pelo corpo.

Luta por conscientização

A tragédia se deu em dia 16 de abril de 2018, mas voltou à tona recentemente por conta da luta dos pais para conscientizar outras famílias sobre a situação de risco.

Isso porque um inquérito sobre a morte da menina descobriu que os profissionais de saúde perderam oportunidades de fazer o diagnóstico correto.

“Para se sentir empoderada a ponto de desafiar as decisões, você deve saber que conhece melhor seu filho, então, é preciso ter as ferramentas para pedir aos médicos que explorem se pode ser sepse e pedir que expliquem por que não é sepse, além de pressionar pela realização de exames”, disse a mãe entrevista ao Liverpool Echo.

Após o trauma, Sam e Phil tiveram outras duas filhas, Lily e Nia. “Eles estão bem cientes de que têm uma irmã mais velha”, disse mãe. “Falamos de Evie e temos fotos dela em todos os lugares. No aniversário dela, comemos pizza e sorvete e nossa família e amigos fazem o mesmo. Temos músicas específicas, com um significado especial, como Three little birds, de Bob Marley, que cantamos para ela todas as noites, e significa muito para nossas outras meninas também”, completou.

