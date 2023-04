Juiz acusado de violentar e humilhar ex-mulher é afastado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo

O juiz de direito Valmir Maurici Júnior, de 42 anos, acusado pela ex-esposa de violência física, sexual e psicológica, foi afastado das funções na 5ª Vara Cível de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele já não cumpria expediente no local, pois estava de férias.

A medida foi tomada pelo corregedor-geral da Justiça de São Paulo, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, após a repercussão do caso. O afastamento é temporário e será submetido ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça no próximo dia 12 de abril.

“O corregedor-geral da Justiça de São Paulo, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, no Procedimento Administrativo Disciplinar aberto pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, acaba de determinar o afastamento cautelar da jurisdição do magistrado Valmir Maurici Júnior, da 5ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, ad referendum do Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que se reunirá no próximo dia 12 (quarta-feira)”, informou a nota do tribunal.

O Conselho Nacional de Justiça também abriu uma investigação sobre a conduta do juiz e analisa se ele será afastado das funções.

Em entrevista ao site G1, a ex-esposa do juiz, que tem 30 anos, denunciou que ele a agredia constantemente na casa em que eles moravam, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Vídeos mostraram quando ele deu um tapa na cabeça da mulher, a empurrou em outra ocasião, e também a submeteu a uma relação sexual que, segundo a vítima, não foi consentida.

A mulher diz que o magistrado a ameaçava e dizia que ela não iria conseguir denunciá-lo, já que ele tinha “influência” entre as autoridades policiais.

“Ele falava: pode ir pra polícia. Leve seus vídeos. Quando você chegar na delegacia, eu vou ser avisado. Porque eu sou um juiz, e você é só mais uma mulher louca. Não vai acontecer nada comigo. Eu nunca vou preso, eu tenho os amigos certos, pessoas influentes e poderosas. Você só vai passar vergonha, você vai ser ridicularizada”, contou a vítima.

Para comprovar a violência que sofreu durante o casamento, a mulher levou até a polícia um cofre onde o juiz mantinha imagens de mulheres em várias situações sexuais, entre elas algumas com as nádegas marcadas com seu carimbo.

O magistrado, por sua vez, nega as acusações e denunciou a ex-esposa por furto qualificado, já que ela retirou o equipamento de casa sem seu consentimento. Já o advogado Luciano Katarinhuk, que defende a mulher, afirma que a casa era dela também, porque ambos viviam juntos, e que não houve crime.

Agressões

O casal oficializou o casamento em 2021 e, conforme o relato da mulher, as agressões começaram ainda no primeiro semestre após a união.

Em novembro do ano passado ela conseguiu sair de casa, entrou com pedido de divórcio e denunciou o juiz, obtendo uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha. Na ocasião, ele foi obrigado a entregar a arma a que tem direito por ser magistrado e também foi impedido de se aproximar dos pais dela.

Assim, o Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação sobre o caso, assim como o Conselho Nacional de Justiça, que ainda analisa um possível afastamento de Maurici Júnior.

Imagens de cunho sexual

No cofre entregue às autoridades pela ex-mulher, o juiz guardava imagens de cunho sexual que mostravam mulheres seminuas e com as nádegas marcadas com seu carimbo. Uma das imagens mostra uma mulher, ajoelhada de costas sobre a mesa, está com um exemplar do livro “Constituição Federal Interpretada”, 5ª Edição, de 2014, da editora Manole.

ATENÇÃO - As imagens são fortes e foram editadas por não serem publicáveis da forma original:

Juiz acusado de violência doméstica contra a ex-mulher guardava fotos de mulheres em situações sexuais dentro de cofre, em SP (Reprodução/Site G1)

O Ministério Público diz que o conteúdo do cofre será periciado como parte das investigações da violência cometida contra a ex-mulher.

O que diz o juiz?

O juiz Valmir Maurici Júnior “nega veementemente” as acusações, conforme nota divulgada pelos seus defensores.

“A defesa técnica do magistrado, por seus advogados Marcelo Knopfelmacher e Felipe Locke Cavalcanti, nega veementemente os fatos que lhe são imputados e repudia com a mesma veemência vazamentos ilegais de processos que correm em segredo de Justiça.”

