Jovem que ia registrar BO contra ex-companheiro é surpreendida a caminho da delegacia; veja o que houve

Mulher vai registrar boletim de ocorrência contra ex e é baleada por ele (Divulgação/Pixabay)

Uma jovem de 22 anos foi surpreendida com um tiro disparado pelo ex-companheiro, de 25, quando estava a caminho da delegacia para registrar uma ocorrência justamente contra ele. O caso aconteceu no Paraná na última segunda-feira (3).

A vítima levou ao menos três tiros nas proximidades da delegacia de Assis Chateaubriand, segundo reportagem da RCP, afiliada à Rede Globo. Imagens obtidas pela emissora mostraram o momento em que o suspeito se aproxima, surpreende a jovem e atira contra ela, que correr em direção a um restaurante.

Confissão e histórico de violência

Os policiais saíram em busca do atirador, que foi encontrado a cerca de 30 km do local e confessou o crime. Ele foi preso em flagrante, em posse da arma do crime.

Agora, o rapaz deve responder por tentativa de feminicídio. A vítima, que já tinha uma medida protetiva contra o suspeito, precisou ser internada.

