Condutor do Monotrilho estava ao celular antes de trem colidir de frente com outro, diz Metrô

Colisão entre dois trens causou muitos transtornos na Linha 15-Prata do Monotrilho, em São Paulo, no dia 8 de março (Reprodução/Twitter)

O Metrô de São Paulo revelou na segunda-feira (3), durante reunião conduzida pelo Ministério Público (MP), quem foram os responsáveis pela colisão entre dois trens da Linha 15-Prata do Monotrilho, ocorrida no último dia 8. Segundo a companhia, um dos condutores estava usando o celular e seguia de costas para a via no momento do acidente. Além dele, o outro condutor e um funcionário que estavam no centro de comando serão demitidos.

A colisão causou diversos transtornos aos passageiros, já que a operação teve de ser totalmente interrompida entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto. Na ocasião, o Metrô disse que acionou 30 ônibus do sistema Paese, mas ainda assim as filas eram enormes.

Novo vídeo da colisão de trens do monotrilho da Linha-15-Prata do Metrô na região de Sapopemba. pic.twitter.com/ILeXAlkCV5 — Diário da CPTM 🚂 (@DiariodaCPTM) March 8, 2023

O MP, que já investiga uma sequência de problemas da operação do Monotrilho desde 2020, conduziu a reunião com o Metrô e com o consórcio responsável pela construção da via para definir as responsabilidades e reparação de danos. Foi firmado um acordo amigável para que os trabalhos necessários sejam realizados, sem a necessidade de medidas judiciais.

Em janeiro deste ano, o MP tinha solicitado uma perícia nas linhas do Monotrilho. Na ocasião, foi concluído que há irregularidades nas vigas, mas sem risco de que as peças se soltem. De qualquer forma, foi concluído que isso pode prejudicar a durabilidade da segurança do local e, por isso, o Metrô deve tomar medidas de correção ou fazer os devidos reparos.

Um levantamento do site G1 apontou que, só neste ano, foram registradas 22 falhas nas seis linhas do Metrô de São Paulo. Deste total, um terço ocorreu na Linha 15-Prata do Monotrilho.