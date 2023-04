Com dívida de R$ 160 mil, Justiça manda apreender passaporte e CNH de Marcelinho Carioca

O ex-jogador Marcelinho Carioca teve seu passaporte e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendidos por ordem da Justiça paulista, segundo notícia divulgada pelo portal Uol.

A decisão tem como base uma dívida de cerca de R$ 160 mil que o atleta teria com o hospital Sírio Libanês desde 2007, quando a mãe do jogador se internou no local para fazer um tratamento de quimioterapia. Segundo o hospital, a mãe de Marcelinho faleceu no ano seguinte e as despesas do tratamento nunca foram pagas.

A defesa do jogador disse que o atleta não reconhece a dívida porque não foi contraída por Marcelinho, e sim por sua mãe. “O alegado débito não existe, posto que não foi contraído pelo apelante [Marcelinho], mas por sua mãe”, afirmou à Justiça. Os advogados que defendem Marcelinho também disseram que a dívida já havia sido paga por Sueli Pereira da Silva, mãe do jogador.

Mas, segundo decisão do desembargador Paulo Hatakaka em segunda instância, Marcelinho tinha ciência da internação e assumiu a responsabilidade pelo pagamento. O jogador também foi derrotado em primeira instância.

Apesar da condenação em duas instâncias, a última em 2011, até hoje Marcelinho Carioca não efetuou o pagamento, por isso o juiz Vítor Gambassi determinou a apreensão do passaporte e da CNH do ex-jogador.

Em sua decisão, o juiz disse que não costuma determinar esse tipo de medida, mas há “fortes indícios” de que Marcelino Carioca esteja ocultando seu patrimônio da Justiça para inviabilizar as ordens de penhora de bens emitidas anteriormente

A decisão da Justiça de São Paulo ainda cabe recurso por parte da defesa.