Após post polêmico sobre ‘tiros em Lula’, Wallace é suspenso e fica fora da reta final da Superliga

O jogador de vôlei Wallace Leandro, que fez um post polêmico nas redes sociais citando “tiro na cara de Lula”, foi punido pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Ele foi suspenso por 90 dias, ficando de fora da reta final da Superliga Masculina de Vôlei.

Conforme a decisão, o jogador também fica impedido de representar a seleção brasileira por um ano, ou seja, até o dia 3 de fevereiro de 2024. No entanto, ele já havia anunciado que ia se aposentar do grupo.

“O Conselho de Ética do COB, decide, por unanimidade, julgar procedente a representação formulada pelo Compliance Officer do Comitê Olímpico do Brasil (COB) contra o atleta WALLACE LEANDRO DE SOUZA, CONDENANDO o Representado pela prática do ato antiético de promover e incitar a violência por meio da internet e das redes sociais, com fundamento no art. 8º e art. 34 do Código de Conduta Ética do COB”, diz a decisão.

“Como consequência, fica o Representado SUSPENSO por 90 (noventa) dias, contados da data do afastamento originário – até 3 de maio de 2023 - de todas as atividades relacionadas ao Comitê Olímpico do Brasil, bem como as entidades/organizações esportivas que estão sob a égide do sistema olímpico brasileiro, tal como a Confederação Brasileira de Voleibol e as Federações estaduais e locais de voleibol. Fica também o Representado SUSPENSO por 1 (um) ano - até 3 de fevereiro de 2024 - da representação da Seleção Brasileira de Voleibol, nos termos do art. 57, II, do Código de Conduta Ética do COB”, completou a medida.

Relembre o caso

A publicação em questão foi feita no dia 31 de janeiro deste ano, quando o jogador esteve em um clube de tiros e abriu uma caixa de perguntas para seus seguidores. Um deles questionou se o atleta atiraria no rosto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, em resposta, ele abriu uma enquete para colher opiniões sobre o tema.

Após repercussão negativa, a publicação foi apagada, mas os prints ainda circulam pelas redes sociais. Wallace, que já foi campeão olímpico pela Seleção Brasileira de Vôlei, é bolsonarista assumido. Nas últimas eleições, ele fez campanha aberta a favor da reeleição de Jair Bolsonaro (PL), que foi derrotado nas urnas por Lula.

Na ocasião, o Cruzeiro, time em que Wallace joga, lamentou a publicação do atleta e o afastou das quadras por tempo indeterminado.

“O Sada Cruzeiro lamenta profundamente a publicação realizada pelo nosso atleta Wallace e o seu conteúdo. Vivemos um momento delicado, em que precisamos ter muita cautela com as nossas manifestações. As redes sociais podem parecer um espaço em que tudo está liberado, sem muita avaliação das possibilidades de interpretação, e isso é uma armadilha gigantesca”, escreveu o clube nas redes sociais.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) também se manifestou contrária a postagem. “A CBV repudia qualquer tipo de violência ou incitação a atos violentos, e entende que o esporte é uma ferramenta para propagação de valores como o respeito, a tolerância e a igualdade.”

Pedido de desculpas

Em um vídeo divulgado em seu Instagram, Wallace pediu desculpas sobre o ocorrido, disse que errou e que a postagem foi “infeliz” (veja abaixo).

“Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma, principalmente ao nosso presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo. Errei”, disse o atleta.

“Estou aqui pra falar sobre os stories de ontem, junto com a enquete, que acabou gerando uma repercussão social muito ruim. Estou aqui pedindo desculpas, porque quando você erra, não tem jeito. Você tem que assumir seu erro e se desculpar. Jamais tive a intenção de incitar à violência ou ódio, não é da minha pessoa. Não foi isso que o esporte me ensinou e não é isso que quero passar pra ninguém. Um abraço”, concluiu ele.

