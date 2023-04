Andressa Urach se veste de coelhinha para divulgar Miss Bumbum Brasil 2023

A ex-modelo e influenciadora digital Andressa Urach voltou a usar suas redes sociais para divulgar o Miss Bumbum Brasil 2023, programa que ela apresenta e que a lançou à fama em 2012, quando ficou em segundo lugar.

Desta vez, a modelo apareceu em uma sessão fotográfica fantasiada de coelhinha da Páscoa: Voltei a usar fantasias, isso me faz me sentir mais livre”, disse Andressa.

A influenciadora adiantou que pretende participar das principais ações para divulgar o concurso, como a famosa corrida na avenida Paulista, e também participará da final do programa.

“Fiz este ensaio de Páscoa, para comemorar a data e também dizer para as meninas que as inscrições continuam. Basta acessar a Bio no Instagram @missbumbumbrasil e chamar nossa produção para saber como participar”, explica Andressa Urach.

A competição tem 27 modelos, cada uma representando um estado brasileiro. As quinze modelos que forem mais votadas no site missbumbumbrarsil.com.br pelo público em geral irão participar da final do programa, prevista para o segundo semestre.

Divórcio

Andressa e o empresário Thiago Lopes se divorciaram recentemente e nesta segunda-feira ele anunciou em seu Instagram a venda de um par de alianças, supostamente do casamento com a modelo, no valor de R$ 6 mil. As peças, que estavam na caixa original, foram arrematadas apenas oito horas após o anúncio.

Desde que se separaram, Andressa e Thiago disputam a guarda do filho, Leon, de 1 ano, que vive com o pai desde que a mãe teve um ataque psicótico e ficou internada em hospital psiquiátrico no Rio Grande do Sul, no final do ano passado. Na ocasião, o marido a acusou de colocar a vida do filho em risco.

