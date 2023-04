Substância alucinógena extraída da pele e veneno de sapo é achada na casa de líder espiritual, em GO

A Polícia Civil de Goiás apreendeu pela primeira vez no estado uma substância alucinógena que é extraída da pele e do veneno de uma espécie de sapo, em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a corporação, o material estava escondido no quintal da casa de um homem, que se apresenta como líder espiritual. A identidade dele não foi revelada.

A substância foi apreendida durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em endereços do investigado, em Pirenópolis e também no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 28 de março deste ano. Foram encontrados cerca de 12 gramas do alucinógeno.

A substância em questão é encontrada na pele e no veneno do sapo Bufo Alvarius, que é comumente encontrado no noroeste do México e o sudoeste dos Estados Unidos. De acordo com o Instituto Butantan, ela se tornou popular nos últimos anos devido às características psicoativas e tem sido usada em cerimônias para supostamente tratar transtornos mentais, como depressão e ansiedade.

“Essa prática vem se tornando frequente e, com a coleta ilegal, a espécie corre risco de entrar na lista de animais ameaçados de extinção”, diz o instituto.

Segundo o Butantan, algumas pessoas extraem e secam o veneno bruto, depois o fumam ou fazem injeções intravenosas.

“As principais substâncias já identificadas que causam os efeitos psicodélicos são a bufotenina e a sua análoga 5-MeO-DMT, compostos da classe das triptaminas, que possuem estruturas semelhantes a neuromoduladores, como os hormônios melatonina e serotonina”, destacou.

Substância alucinógena é encontrada na pele e no veneno do sapo Bufo Alvarius (Reprodução/Instituto Butantan)

