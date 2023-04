Jovem que diz ser Madeleine McCann revela lesão grave que sofreu na infância

Julia Wendell, que diz ser Madeleine McCann ou outra criança raptada, revelou que sofreu uma lesão muito grave quando na infância.

De acordo com o Hello Magazine, a jovem polonesa e sua representante, Fia Johansson, comunicaram que possuem 500 páginas de registros médicos. Um deles chamou a atenção por mostrar que Julia sofreu uma fratura no crânio aos oito anos de idade.

Detalhes revelam que ela estava em um estado de “quase coma” que a impediu de falar ou andar por mais de um ano. Como sequela da lesão, ela também teria perdido a memória.

A família continua declarando que a história é inventada e que eles possuem a certidão de nascimento e certificados internações hospitalares de Julia.

A representante da jovem disse recentemente que permanecerá investigando, pois evidencias fortes mostram que Julia pode ter sido traficada na infância.

“Se os resultados mostrarem que ela é britânica ou dessa área, continuaremos nossa investigação sobre Madeleine McCann e nos comunicaremos com os detetives em Portugal. Temos muitas evidências agora que mostram que Julia foi definitivamente traficada para a Polônia de outro país por um grupo internacional de tráfico sexual”, explicou Fia.

O resultado dos testes de DNA de Julia ainda não foram revelados.

