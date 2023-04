Influencer que vive trisal disse que já foi traída por eles e quer um terceiro marido

A influenciadora Lary Ingrid, de 27 anos, assumiu um relacionamento formal com dois homens, em Fortaleza, no Ceará, e disse que depois disso não teve mais problema de depressão. “Não tenho mais tempo para ter depressão. São maridos.”

Lary tem uma relação estável com Ítalo Silva, de 25 anos, há quase 8 anos, e recentemente João Victor, de 18 anos, passou a fazer parte do trisal, que se dependesse dela já teria inclusive sido formalizado se houvesse uma legislação específica para poligamia. De qualquer forma, ela diz que mesmo assim tem suas vantagens: “são duas pessoas para lavar as louças e arrumar a casa”, afirma para ela.

Mas nem tudo são flores no relacionamento e Lary diz que inclusive já foi traída pelos dois maridos atuais. Segundo ela, apesar do relacionamento diferenciado, o trisal, ela não aceita que os maridos tragam outra mulher para a relação, mas já faz planos para um terceiro marido: “Eles não; corre o risco de vir outra pessoa para cá [homem]”, disse a mulher.

Início complicado

Embora vivam em harmonia criando os quatro filhos (dois de cada marido) como se fossem de todos, o trisal enfrentou problemas no início do relacionamento, como contar a família que viveriam um relacionamento em poligamia. “Para a família teve uma complicação, mas com o tempo eles viram que não era um negócio de outro mundo e acabaram aceitando”, falou João, o marido mais novo.

POLIGAMIA

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) não reconhece o poliamor como entidade familiar. Em entrevista dada ao G1, a advogada Ana Paula Rocha, da Comissão da Mulher Advogada da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Ceará, diz que existe um vácuo na lei: “A lei ainda não permite, mas também não proíbe”, disse.