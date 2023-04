Incêndio em casa provoca morte de menino de 4 anos; veja hipótese levantada por testemunhas

Criança morre durante incêndio no Rio de Janeiro (Reprodução/G1)

Um incêndio em uma casa em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, resultou na morte de um menino de apenas 4 anos na madrugada do último domingo (2). A Polícia Civil vai investigar as causas da tragédia.

Nycollas Henrique Rodrigues Martins dormia em um dos quartos da residência quando o incêndio começou. Para testemunhas, as chamas tiveram início por conta de um curto circuito no ventilador, que estava ligado.

Alguns moradores da região dizem ainda que o menino estava sozinho. Outros, contudo, garantem que a mãe estava no imóvel no momento do incêndio.

Troca de tiros

A Polícia Civil tentou fazer uma perícia na casa, dentro da favela, mas uma intensa troca de tiros impediu o acesso dos investigadores ao local.

O corpo do menino foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) do Centro do Rio de Janeiro.

