‘Não tenho mais depressão’, diz mulher que vive trisal no Ceará

Influenciadora tenta se casar com dois maridos (Arquivo pessoal/Reprodução/G1)

A influenciadora Lary Ingrid, de 27 anos, quer formalizar a união com dois homens em Fortaleza, no Ceará, mas a falta de legislação sobre poligamia tem sido uma barreira.

Segundo publicou o “G1″, Lary tem uma relação estável de quase oito anos com Ítalo Silva, de 25 anos. João Victor, de 18, passou a compor o trisal mais recentemente. Ela concedeu uma entrevista ao programa “Se Liga”, da TV Verdes Mares, na qual detalhou sua história de amor.

O STF (Supremo Tribunal Federal) e o STJ (Superior Tribunal de Justiça), porém, não reconhecem o poliamor como entidade familiar.

O tema é novo e ainda está sendo debatido pela jurisprudência do País. “A lei ainda não permite, mas também não proíbe, e assim temos um vácuo que gera essa dúvida”, pontuou a advogada Ana Paula Rocha, da Comissão da Mulher Advogada da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Ceará, ainda de acordo com o “G1″.

Vantagens do trisal

Mesmo sem papel passado, Lary cita as vantagens de conviver com dois companheiros. Segundo ela, são duas pessoas para lavar as louças e arrumar a casa para ela.

Brincadeiras à parte, ela cita a melhoria em sua saúde mental. “Não tenho mais depressão, não tenho mais tempo para ter depressão. São maridos.”

Lary assumiu ainda que já foi traída pelos dois homens e que não aceita que eles tragam outras mulheres para a relação, mas um terceiro homem seria bem-vindo.

