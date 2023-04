Confira as dezenas do sorteio da Lotofácil desta segunda-feira

Após dividir seu prêmio principal com sete sortudos apostadores no sábado, a Lotofácil retorna nesta segunda-feira (3) e promete pagar a quem acertar as 15 dezenas um prêmio de R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil são:

01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 25

Três apostas em SP

Dos sete ganhadores da loteria no sorteio do último sábado, três deles eram do estado de São Paulo. As apostas ganhadoras foram de Peruíbe, São Paulo e Jundiaí. Em outros estados, os apostadores eram de Machado, em Minas Gerais, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Cuiabá, no Mato Grosso e Dom Aquino, também no Mato Grosso. Cada ganhador levou R$ 550.881,99.

Na faixa dos 14 números, 514 apostas levaram para casa R$ 1.230,58; na faixa dos 13 números, 17.012 ganharam R$ 25.

Super Sete paga hoje R$ 4 milhões

O sortudo que acertar as sete dezenas da Super Sete desta segunda-feira na mesma ordem do sorteio da Caixa pode levar para casa um prêmio acumulado em R$ 4 milhões.

Confira as sete dezenas da Super Sete desta segunda-feira:

4, 4, 1, 2, 7, 6, 2