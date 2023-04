“Colocando o sonho para correr”: estudante com mais de 40 que sofreu bullying ganha bolsa no exterior

Patrícia Linares, de 45 anos, ficou conhecida nas redes sociais quando um vídeo feito por colegas da faculdade de Biomedicina debochando de sua idade viralizou nas redes sociais.

Nas imagens elas dão risada e dizem que a mulher deveria “estar aposentada”. As estudantes Bárbara Calixto, Beatriz Pontes e Giovana Cassalatti, que são colegas de turma de Patrícia na Unisagrado, ironizaram a idade da mulher. “Gente, quiz do dia: como ‘desmatricula’ um colega de sala?”. Logo depois, outra responde: “Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada”. “Realmente”, concorda a terceira.

O caso ganhou grande repercussão e as três estudantes da cidade de Bauru, no interior de São Paulo, acabaram desistindo do curso.

Neste sábado, duas semanas após a polêmica, Patrícia usou suas redes sociais para anunciar que ganhou uma bolsa de estudos para fazer um intercâmbio no Reino Unido. “Quando algumas garotas tiram sarro de vc na faculdade por vc estudar depois dos 40 anos e... E você realiza o SONHO de estudar fora!”, diz o texto postado no Instagram.3

Patrícia fez questão ainda de deixar uma mensagem de incentivo para as pessoas que tem mais idade e ainda sonham em voltar a estudar. “Então eu gostaria, assim, olha, que vocês investissem na educação, você que tá pensando e não tem coragem, você que é o seu sonho, você não quer por causa da idade, então vamos fazer o seguinte? Idade não nos define. A idade é só um número. Então vamos colocar nosso sonho pra correr porque a vida não espera. Então a gente tem que passar, assim, brilhando, estudando, aprendendo e evoluindo”, disse.

