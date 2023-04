Caso Dani Alves: pressionada, ex-esposa e modelo Joana Sanz diz que deixará redes sociais

A modelo e ex-esposa do jogador brasileiro Dani Alves havia anunciado nas últimas semanas que após a separação começava uma nova fase em sua vida e que ela precisava fechar a antiga etapa para começar a reconstruir a sua vida.

Mas desde a prisão de Dani, ela reclama do assédio persistente e invasivo da imprensa espanhola e neste domingo anunciou que vai se afastar das mídias sociais. Segundo ela, esse assédio se dá nos aeroportos, hotéis, restaurantes e até em seu ambiente de trabalho e está afetando sua saúde.

“Espero que tudo isso acabe porque está afetando minha saúde mental e minha vida social. Não sou uma pessoa que vive se expondo publicamente porque me causa ansiedade e não é para mim. Graças a Deus, posso fazer meu trabalho longe dos holofotes da mídia. Agradeço a todas as pessoas que me apoiaram com preciosas mensagens de incentivo e que até me abraçaram na rua sem me conhecer. Não sei se volto aqui, é hora de desligar”, disse a modelo.

MUDANÇA

Joana Sanz tem focado muito tempo em sua carreira e se cercado de seu círculo mais próximo de amigos para superar a morte da mãe e a notícia da prisão do marido, acusado de estupro em Barcelona, e já havia anunciado que começaria uma nova fase em sua vida após o divórcio.

Ao que tudo indica, essa reconstrução se passa até por sua aparência, pois a modelo fez uma postagem há dois dias no Instagram anunciando que vai mudar a cor do cabelo, do preto escuro natural para um tom mais loiro. Ela até pediu que os fãs opinassem sobre a cor ideal. “Pensando em mudar a cor do cabelo de novo...”, disse.