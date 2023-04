BBB 23: dinâmica confusa forma o paredão quádruplo para terça-feira

Em uma tentativa de dar alguma emoção em uma edição que já perdeu a mão faz tempo, para dizer o mínimo, mais uma vez a formação do paredão da semana fez aquelas dinâmicas complicadíssimas para escolher quem vai enfrentar a votação do público na próxima terça-feira.

Para começar, Sara tinha um poder coringa e se tornou autoimune na votação deste domingo. As anjas Amanda e Larissa também imunizaram Bruna Griphao, restringindo as opções de votação. A líder Aline mandou Domitila mais uma vez para a berlinda.

Na votação, cada participante votou em duas pessoas e foram escolhidas pela maioria Amanda e Larissa. As duas podiam imunizar um participante cada um, desde que não estivessem no paredão ainda. Elas escolheram Fred e Alface.

Os brothers que restaram (que não foram votados ou imunizados)automaticamente também foram para o paredão. Eram Cezar Black e Marvvila.

Até aqui, faziam parte do paredão Domitila, Amanda, Larissa, Cezar e Marvvila.

Mas tem a prova bate-volta...

Esqueçam as provas disputadas, emocionantes, de força ou resistência ou mesmo sorte com emoção. As provas bate-volta têm mais a função e vender merchandising do que qualquer outra coisa. E aquela coisa de escolher um número, ler a mensagem do patrocinador e ver se avançou para outra fase. Esta edição tem se esforçado bastante para ser a mais maçante já vista na história do Big Brother Brasil, e tem conseguido!

Em mais uma prova chata, Cezar Black se livrou do paredão. A configuração final ficou assim:

Domitila, Amanda, Larissa e Marvvila.