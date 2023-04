AO VIVO: Acompanhe o sorteio da Quina, Lotofácil, Lotomania e Super Sete desta segunda-feira

Entre os sorteios desta segunda-feira, o destaque é o prêmio da Quina, que deve pagar a quem acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 7 milhões, o maior prêmio entre as loterias de hoje.

O sorteio da Super Sete de hoje também tem um prêmio acumulado bastante tentador. Quem acertar as sete dezenas na mesma sequencia do sorteio da Caixa Econômica Federal pode ‘morder’ R$ 4 milhões.

Acompanhe o sorteio das loterias da Caixa ao vivo:

A Lotofácil retorna nesta segunda-feira, após premiar sete apostadores no sábado, com um prêmio estimado de R$ 1,5 milhão. Para levar a Lotofácil, é preciso acertar 15 dezenas sorteadas em um universo de 25 números.

Já a Lotomania vai premiar as apostas que acertarem 20 números com um prêmio acumulado de R$ 1,1 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.