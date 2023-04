Advogado ‘perde a cabeça’ e agride testemunha de defesa da ex; veja o que ele alegou

Advogado é detido após agredir testemunhas de defesa da ex (Reprodução)

Um advogado foi preso após se envolver em um episódio de agressão dentro de um restaurante no DF (Distrito Federal).

Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram Josué Calebe Ribeiro Sant’anna discutindo com amigos da ex-namorada. Vale dizer que ela tem uma medida protetiva contra ele.

Em determinado momento, ela aparece trocando socos com um homem. Outras pessoas tentam controlar a situação, e uma funcionária acaba atingida.

Testemunhas

As pessoas com quem o advogado discutiu seriam testemunhas da ex-namorada de Josué no caso da medida protetiva.

Após a confusão, o advogado chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto após audiência de custódia.

À RecordTV, ele negou haver qualquer inquérito contra ele e disse que foi ameaçado pelo homem, exercendo, assim, “legítima defesa”.

