Governo de São Paulo e Waze firmam parceria para alertas de enchentes; entenda

Os motoristas em São Paulo contam desde terça-feira (28) com uma nova ferramenta para se locomover de forma mais eficiente no trânsito. Agora, eles têm acesso a alertas de pontos de alagamento nas vias do Estado no aplicativo Waze.

A medida é fruto de uma parceria do governo de São Paulo, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, e o popular aplicativo.

O alerta aparecerá para os condutores que utilizam o Waze caso eles tentem atravessar uma área inundada. Dessa maneira, ele poderá escolher se quer mudar a rota ou continuar dirigindo no mesmo trajeto.

Em São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil é o responsável por abastecer a central do aplicativo com as áreas de incidência de chuvas, o que permite aos usuários serem alertados automaticamente se o trajeto selecionado estiver com risco de inundações. Dessa maneira, os motoristas poderão acompanhar as informações de emergência sobre as rotas afetadas por excesso de precipitações na tela do celular.

Mais informação

Além da parceria com o Waze, a Defesa Civil do Estado de São Paulo também notifica alertas sobre eventos climáticos via SMS e pelas redes sociais do órgão nos endereços @defesacivilsp.