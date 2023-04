Quina sorteia R$ 6,5 milhões neste sábado; veja aqui a sequência da sorte

O concurso 6115 da Quina, sorteado na noites deste sábado (1º) pela Caixa Econômica Federal, pode pagar R$ 6,5 milhões a quem acertar as cinco dezenas premiadas.

Confira aqui quais são elas:

02 - 17 - 59 - 62 - 80

Ontem (31), um sortudo de Araruna, no Paraná, levou sozinho o prêmio principal da Quina, no valor exato de R$ 2.174.435,21.

Além dele, 156 apostadores marcaram a quadra (quatro pontos) e receberam R$ 2.425,78. Outros 5.689 fizeram o terno (três acertos) e receberam R$ 63,35 cada.

Veja aqui como foi o último sorteio da Quina.

Como apostar na Quina

A Quina volta na próxima segunda-feira (3). Quem quiser tentar a sorte deve marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

O preço da aposta com cinco números é de R$ 2. Ela pode ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do País, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa.

