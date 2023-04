Polícia prende mulher que obrigava filha a se prostituir por R$ 50; ela estava foragida desde 2018

Mãe que obrigava filha de 13 anos a se prostituir por R$ 50 é presa (Polícia Civil do Amapá/Divulgação)

A Polícia Civil do Amapá prendeu na última sexta-feira (31) uma mulher de 48 anos que obrigava a própria filha, de 13, a se prostituir por R$ 50.

A mulher, que estava foragida desde 2018 após ser condenada, foi localizada em Pedra Branca do Amapari. Segundo as investigações, ela levava a vítima para manter relações sexuais com um homem em uma pousada.

‘Saidinha’

O caso ocorreu em 2010. A mãe havia sido condenada e presa, mas recebeu o benefício da saída temporária e não voltou mais ao Iapen (Instituto de Administração Penitenciária do Amapá).

Ainda segundo a polícia, a mulher também chegou a levar uma outra adolescente, amiga da primeira vítima, para ser estuprada.

O homem que violentava as menores de idade também foi condenados por estupro de vulnerável na época. Não foi informado, porém, se ele está cumprindo a pena atualmente.

