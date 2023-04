Dúvidas sobre Imposto de Renda? Universidade oferece serviço gratuito para acabar com todas elas

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 vai até 31 de maio. Quem ainda tem dúvidas pode contar com o apoio do Núcleos de Apoio Fiscal do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Estácio a partir deste mês de abril.

Coordenadores, docentes e alunos das unidades Interlagos e Conceição vão ajudar os contribuintes com esclarecimentos, preenchendo o documento e fazendo o envio. É necessário fazer agendamento prévio por e-mail (veja abaixo).

Segundo Stephanie Kalynka, líder nacional da área de Negócios da Estácio, deverão prestar contas à Receita Federal: todos os cidadãos residentes no Brasil que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano anterior ou cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo aposentadorias, salários e aluguéis; quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, como FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), indenizações trabalhistas, pensão alimentícia; e quem obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do Imposto. Deve ainda declarar o IRPF aqueles que tinham, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens de valor total superior a R$ 300 mil.

Já referente a operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, ficam obrigados a declarar apenas quem, no ano-calendário, realizou somatório de vendas superior a R$ 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos ao imposto.

Com relação à atividade rural, também deve declarar os cidadãos que obtiveram receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 e os que pretendem compensar prejuízos. Está obrigado a entregar da declaração ainda quem passou à condição de residente no Brasil.

Novidades

Neste ano, é possível usar a declaração pré-preenchida, que está disponível tanto pelo Programa Gerador de Declaração, via computador, quanto pelas opções Meu Imposto de Renda, online ou em aplicativo para iOS ou Android.

O objetivo é minimizar erros e oferecer maior comodidade aos declarantes, uma vez que o sistema da Receita Federal traz diversas informações automaticamente que antes tinham que ser preenchidas uma por uma pelo contribuinte.

Outra novidade vai beneficiar as pessoas que optarem pelo uso do PIX. Estas vão receber suas restituições mais rapidamente.

Confira endereços e horários para atendimento gratuito na Estácio:

Estácio Interlagos

Endereço: Avenida do Jangadeiro, 111 – Interlagos

Data e horário: Abril de 2023. Terças e quintas-feiras, das 16h às 19h. No dia 29 (sábado) será realizado um mutirão, das 9h às 15h

Observação: Agendamento prévio pelo e-mail naf.interlagos@gmail.com

Estácio Conceição

Endereço: Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 673 - Jabaquara

Data e horário: Maio de 2023. Quartas e sextas-feiras, das 16h às 19h.

Observação: Agendamento prévio pelo e-mail naf.conceicao@gmail.com