Confira as seis dezenas da sorte da Mega-Sena deste sábado

A Mega-Sena, concurso 2579, pode pagar R$ 3 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (1º).

05 - 10 - 26 - 35 - 38 - 44

No sorteio passado, na quarta-feira (29), duas pessoas adivinharam a faixa principal da loteria e levaram, cada uma, R$ 37.457.585,34.

Outros 296 apostadores fizeram a quina (cinco acertos) e receberam R$ 20.561,43, enquanto 6.128 marcaram a quadra e levaram para casa R$ 1.418,82.

Como apostar na Mega-Sena

Não foi dessa vez? Você pode tentar a sorte na Mega-Sena na semana que vem. Novas apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do País, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

O apostador deve marcar de seis a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

O jogo simples, com seis números, custa R$ 4,50.

