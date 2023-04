Acumulada, Lotofácil pode pagar R$ 4,5 milhões; veja as dezenas premiadas

A Lotofácil, concurso 2778, pode pagar R$ 4,5 milhões ao sortudo que acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal neste sábado (1º).

São elas:

01 - 04 - 05 - 06 - 09

10 - 11 - 12 - 13 - 15

18 - 19 - 20 - 22 - 25

Na sexta-feira (31), ninguém adivinhou a faixa principal e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Apesar disso, 201 apostadores marcaram 14 pontos e levaram para casa R$ 1.819,84 cada. Outros 8.127 fizeram 13 acertos e saíram com apenas R$ 25.

Como apostar na Lotofácil

A Lotofácil tem sorteios diários, de segunda a sábado. Quem quiser tentar a sorte na semana que vem deve marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Fatura prêmio aqueles que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O apostador pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50 e pode ser ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do País, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa.

