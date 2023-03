Veja como estão as buscas pelos suspeitos de enterrar mulher viva em MG; inquérito está sob sigilo

As forças de segurança fazem buscas pelos suspeitos de enterrar viva uma mulher de 36 anos em Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Os trabalhos entraram nesta sexta-feira (31) no quarto dia.

Os suspeitos já foram identificados pela polícia. Ontem (30), as autoridades informaram que a investigação do caso foi colocada sob sigilo. A medida visa a garantir a devida apuração dos fatos.

A vítima segue internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e apresentou melhora do quadro de saúde.

Relembre o caso

A vítima foi localizada na última terça-feira (28) após passar pelo menos 10 horas presa na sepultura. Coveiros acionaram a PM (Polícia Milita) após encontrar um túmulo fechado com tijolo e cimento fresco, além de vestígios de sangue. Eles também ouviram uma voz vinda da gaveta funerária.

O espaço foi aberto e a mulher, resgatada. Ela tinha ferimentos na cabeça e vários cortes pelo corpo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao hospital.

Segundo a vítima, ela estava em casa com o marido quando dois homens encapuzados invadiram o local e a agrediram. O companheiro dela também teria sofrido agressões, mas conseguiu escapar. Depois disso, ela só lembra de ter acordado já no túmulo.

A polícia revelou que a mulher tem envolvimento com furto e uso e tráfico de drogas. Ela chegou a dizer que, anteriormente, teria guardado armas e drogas para dois indivíduos e que esse material foi “extraviado”.

