Revelam quanto dinheiro jovem que diz ser Madeleine McCann ganhou recentemente

Julia Wendell, que acredita ser Madeleine McCann ou outra criança raptada, apareceu no programa de entrevistas “Dr. Phil”, uma atitude questionada por muitos como uma estratégia para aumentar sua fama.

Na ocasião, a polonesa de 21 anos, contou sua história e explicou o que a leva a pensar que é Madeleine McCann.

Após especulações de que grandes quantias foram negociadas para a participação na TV estadunidense, a investigadora e assessora da jovem, Fia Johansson, decidiu explicar o quanto de dinheiro esteve envolvido.

“Olá pessoal – falo sobre o Dr. Phil se ganhamos dinheiro… não. Na verdade, não ganhamos um centavo para nos envolver com o programa do Dr. Phil. Não recebemos nada, Julia [não] recebeu nada, Julia apenas subiu no palco e foi ela mesma e disse a verdade. Muitos de vocês perguntam se Julia ganhou algum dinheiro indo para qualquer tipo de imprensa, todas as outras coisas… não, não pagamos nada a eles, eles não nos pagaram nada”, explicou em um vídeo em seu Insatgram.

É importante recordar que no programa, Julia alegou que foi sequestrada, pois não se lembra de sua infância e nunca viu sua certidão de nascimento. Além disso, ela não tem registros médicos em seus primeiros seis anos da infância e aponta que sua mãe nunca disse que a amava.

A polonesa afirma que tem “flashs” de um passeio em uma praia com tartarugas e um lugar muito quente, parecido a Praia da Luz, em Portugal, onde Madaleine desapareceu do quarto de um hotel em 2006.

Um acontecimento que coincide com as investigações do caso pela polícia é a de que Julia afirma foi abusada sexualmente por um alemão chamado Peter Ney.

“Acredito que (Peter) pode ser parente de Martin Ney. Martin Ney era suspeito no caso Madeleine McCann e Martin Ney é um traficante internacional de crianças, serial killer”, disse durante uma entrevista.

No programa, ela cantou uma música composta a partir das suas experiencias dolorosas:

A família da jovem nega qualquer possibilidade de rapto e alega que possui lembranças e fotos, além da certidão de nascimento que ela disse nunca ter visto.

Julia, por sua vez, revela reconhecer a voz de Kate McCann e que tem muitos planos após a chegada de seus testes de DNA e que podem apontar sua ascendência.

Confira mais: Jovem que diz ser Madeleine McCann revela comportamento suspeito da mãe