“Quem ele pegasse, ele machucaria”, disse professora atacada por estudante com faca

Em depoimento nesta quinta-feira, a professora Ana Célia Rosa, de 58 anos, uma das feridas no ataque do estudante de 13 anos na escola Estadual Thomázia Montoro, em São Paulo, disse que o adolescente não tinha um alvo preferencial e atacava todos que passassem em sua frente. “Acho que foi aleatório, mesmo. Quem ele pegasse, ele machucaria”, disse.

A professora disse que só reconheceu o aluno quando outra professora, de educação física, já havia dominado e desarmado adolescente e que ele parecia estar com “raiva do mundo”. “Ele é só uma criança, ele é uma vítima do sistema”, disse ao delegado do 34º Distrito Policial.

No total, pelo menos quarenta pessoas já foram ouvidas pelas autoridades sobre o ataque realizado na última segunda-feira em São Paulo por um aluno de apenas 13 anos usando uma máscara de caveira, que terminou com uma professora morta e cinco feridos.

Durante o ataque, Ana Célia, que foi ferida na perna, disse que ainda tentou socorrer a professora Elisabeth Tenreiros, de 71 anos, que acabou morrendo após ser esfaqueada e que viu o momento em que a professora de educação física Cíntia Barbosa entrou na sala e imobilizou o agressor.

A INVESTIGAÇÃO

Nesta nova fase da investigação, a polícia civil conseguiu autorização para quebrar o sigilo telemático e telefônico para vasculhar o celular, um HD externo e um videogame Xbox que pertencem ao adolescentes para tentar identificar se há mais algum aluno que sabia ou participou do crime de alguma maneira.

Suspeito

Uma antiga professora do estudante já havia feito há um mês uma denúncia à Polícia Civil sobre o “comportamento suspeito nas redes sociais” do adolescente.

Segundo publicou o “UOL”, a docente registrou boletim de ocorrência online em 28 de fevereiro, alegando que o aluno estava “postando vídeos comprometedores” nas redes sociais “portando arma de fogo e simulando ataques violentos”. Na época, o adolescente estudava na Escola Estadual José Roberto Pacheco, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.