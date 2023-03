Moscas, baratas e comida estragada: veja o que Vigilância Sanitária encontrou em hospital de Roraima

Uma inspeção da Vigilância Sanitária encontrou diversas irregularidades quanto à alimentação servida no Hospital Geral de Roraima.

As comidas preparadas no local não seguiam os padrões mínimos de higiene recomendados. Os utensílios para refeição eram mal higienizados e as embalagens deixavam os alimentos expostos a moscas e baratas. Além disso, havia alimentos estragados, as garrafas térmicas estavam sujas e exalando mau odor.

Como se não bastasse, a Vigilância Sanitária encontrou responsáveis por preparar os alimentos sem os equipamentos necessários, como luvas. A água utilizada para cozinhar os alimentos não tinha comprovação de que era potável.

O hospital foi inspecionado quatro vezes durante o mês de fevereiro.

O que dizem os envolvidos

Ao portal de notícias “UOL”, o MP-RR (Ministério Público de Roraima) informou que recomendou à Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) a rescisão do contrato assinado em agosto de 2022 com a empresa MeioDia Refeições Industriais Ltda.

A Sesau informou que acatou a recomendação do MP-RR, rescindiu o contrato e acionou a empresa que ficou em segundo lugar no processo licitatório para prestar os serviços.

A MeioDia Refeições, por sua vez, disse à reportagem que não foi notificada pela Sesau sobre a rescisão contratual e afirmou que “todos os fatos narrados pela fiscalização foram devidamente justificados, não tendo a Sesau constatado por meio de exames laboratoriais nenhuma irregularidade da empresa”. Sobre as falhas registradas pela Vigilância Sanitária, a empresa disse que o órgão “apontou algumas oportunidades de melhorias, todas já devidamente sanadas”, e reforçou que isso “não compromete a qualidade e a segurança dos alimentos produzidos”.

